Más de 30 mil inocentes presos en El Salvador

A partir del régimen de excepción aprobado el 27 de marzo de 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele “ha detenido a 91 mil 400 personas, de las cuales, más de dos mil han muerto violentamente en prisión o porque les han negado el derecho a la salud”, afirmó Ingrid Escobar Campos, directora de la agrupación llamada Socorro Jurídico Humanitario de ese país, asilada en México por la persecución de la que fue víctima.

Agregó que “según nuestras estimaciones, por lo menos hay 30 mil inocentes, aparte de los ocho mil que él dice que ya liberó”, al tiempo de señalar que “de los dos mil muertos estimados, en Socorro Jurídico Humanitario hemos confirmado 514, de los cuales, el 31 por ciento reflejan muerte violenta”.

Aparte de todo lo anterior, “siguen ocurriendo detenciones arbitrarias sin cumplir los estándares internacionales”, añadió Escobar Campos, quien participó en San Cristóbal de Las Casas en un conversatorio titulado Crisis de derechos humanos en El Salvador.

Acciones violatorias

Luego de hacer un recuento de todas las acciones violatorias de la Constitución, como la reelección de Bukele y de la vulneración de derechos humanos cometidas por el presidente desde que asumió el poder en 2019, Ingrid sostuvo que “El Salvador ha entrado en graves violaciones a las garantías individuales, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”.