Más de 30 mil jóvenes se integran al Cobach

Este lunes el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) abrió sus puertas para recibir a más de 30 mil estudiantes de nuevo ingreso, quienes inician una etapa decisiva en su formación académica. Con este comienzo, la institución reafirma su compromiso de brindar educación media superior de calidad en cada una de las regiones del estado.

El director general del Cobach, Miguel Prado de los Santos, dirigió un mensaje de bienvenida a las y los nuevos estudiantes, reconociendo su esfuerzo y motivación para continuar su preparación académica. Subrayó que han tomado una de las mejores decisiones para su futuro y agradeció a madres, padres y tutores la confianza depositada en la institución.

En los 338 centros educativos del Cobach se puso en marcha el curso propedéutico, diseñado para acompañar a las y los jóvenes en su proceso de adaptación al nivel medio superior. Durante estas jornadas recibirán información clave sobre el plan de estudios, el modelo educativo y las herramientas que les permitirán integrarse con éxito a la vida escolar.

El curso también fomenta valores como el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo, pilares fundamentales para que cada estudiante desarrolle sus capacidades académicas y personales. Asimismo, se busca fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo por formar parte de la comunidad cobachense.