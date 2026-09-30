Más de 300 millones de medicinas entregadas en IMSS

Con base en la información compartida por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, incrementó un 97 % las consultas de especialidad y las rutas de la salud han distribuido más de 300 millones de piezas de medicinas en el país.

Esto ha permitido, detalló la institución en un video que fue compartido, que millones de personas recibieran atención y también tratamientos relacionados con el cáncer.

Otros números favorables que han tenido, se relacionan con el aumento de hasta un 40 % en las consultas, lo que ha facilitado que las personas reciban una atención de calidad.

En la difusión del material, se destacan historias donde pacientes reconocen la atención del personal de salud y esa disposición les permitió vencer algunos padecimientos como el cáncer.

“Los llevo en mi corazón y les agradezco su empatía. Gracias, gracias por haber hecho lo que hicieron conmigo”, se oye a una paciente que salió adelante de una enfermedad.

En la descripción del video, las personas también informaron que cuentan con el apoyo de médicos sin pagar un solo peso en el servicio.

Hay familias que también agradecieron la intervención de especialistas, para la realización de transplantes y la entrega de medicamentos.

Calidad de vida

El IMSS-Bienestar informó que se cuenta con un 98 % de abasto en medicinas oncológicas. Incluso hay tratamientos que tienen un costo de hasta 70 mil pesos y son entregados de forma gratuita, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas pacientes.

“Los doctores han sido muy buenos, muy amables y servicial”, dijo una de las señoras que sale en el mensaje institucional.