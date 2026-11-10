Más de 300 trabajos en la feria del empleo 2026

Con la participación de más de 15 empresas y una oferta superior a 300 oportunidades laborales, locales y foráneas, se realizó este lunes en San Cristóbal de Las Casas la Feria Nacional de Empleo 2026, organizada por la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), encabezada por Luis Pedrero González.

En representación del titular de la dependencia, Geovani Rosales Morales, destacó la importancia de fortalecer la vinculación entre las empresas y las personas buscadoras de empleo para generar mayores oportunidades de bienestar.

Esta actividad se realizó con el objetivo de acercar nuevas oportunidades laborales a la juventud, un espacio de vinculación entre empresas y personas que buscan incorporarse al mercado profesional, desarrollar sus capacidades y construir un mejor futuro.

Tercera edición

Marco Antonio Cancino González, subsecretario del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, destacó que esta es la tercera feria realizada en San Cristóbal, resultado de la suma de esfuerzos entre los gobiernos municipal, estatal y federal, así como del sector empresarial.

Agradeció la participación de las empresas y convocó a las y los jóvenes a aprovechar las oportunidades de empleo.