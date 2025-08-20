﻿﻿
Más de 300 vacantes en Feria del Empleo 2025

Agosto 20 del 2025
Más de 300 vacantes en Feria del Empleo 2025

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, junto a la secretaria de Economía, Zayna Andrea Gil, y el subsecretario del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, Marco Antonio Cancino, inauguró la Segunda Edición de la Feria del Empleo 2025, donde más de 300 vacantes para perfiles técnicos y profesionistas se acercaron de manera directa hacia nuevas oportunidades laborales y establecieron contacto con empresas chiapanecas.

Trabajo digno

En este marco, el presidente Ángel Torres destacó la importancia de este tipo de iniciativas que acercan opciones de trabajo digno y bien remunerado, además representa una herramienta efectiva para reducir las brechas de desempleo y fortalecer la economía familiar.

Asistentes

Acompañado de la síndica municipal, regidoras y regidores, secretario general del Ayuntamiento; tesorero municipal; directora del Instituto de la Juventud, entre otros funcionarios, Ángel Torres refrendó el compromiso de seguir consolidando un Tuxtla más competitivo, incluyente y con mejores oportunidades para todas y todos.

