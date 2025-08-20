Más de 300 vacantes en Feria del Empleo 2025

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, junto a la secretaria de Economía, Zayna Andrea Gil, y el subsecretario del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, Marco Antonio Cancino, inauguró la Segunda Edición de la Feria del Empleo 2025, donde más de 300 vacantes para perfiles técnicos y profesionistas se acercaron de manera directa hacia nuevas oportunidades laborales y establecieron contacto con empresas chiapanecas.

Trabajo digno

En este marco, el presidente Ángel Torres destacó la importancia de este tipo de iniciativas que acercan opciones de trabajo digno y bien remunerado, además representa una herramienta efectiva para reducir las brechas de desempleo y fortalecer la economía familiar.

Asistentes

Acompañado de la síndica municipal, regidoras y regidores, secretario general del Ayuntamiento; tesorero municipal; directora del Instituto de la Juventud, entre otros funcionarios, Ángel Torres refrendó el compromiso de seguir consolidando un Tuxtla más competitivo, incluyente y con mejores oportunidades para todas y todos.