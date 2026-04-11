Más de 33 mil vacacionistas en el ZooMAT

Las remodelaciones que se han hecho en el zoológico, además de las nuevas especies en el lugar y hasta el periodo de vacaciones en curso, generaron que en esta Semana Santa llegaran 33 mil visitantes, destacó Pedro Aguilar Aragón, curador general de Fauna Silvestre y Etología en el ZooMAT Centro de Conservación y Reserva Natural.

La respuesta de la población ante los cambios hechos al interior, explicó, hacen que los visitantes tengan un recorrido (de unos 2.5 kilómetros) de manera grata.

Aunque la esencia del zoológico no se ha modificado, las intervenciones que se hicieron han dado como resultado que las personas tengan una mejor experiencia al visitar el lugar.

Expectativas

Lo que se espera, después de varios factores que se enfrentaron desde la parte sanitaria hasta temas de seguridad, es que se puedan tener hasta 400 mil visitantes durante todo el año.

Aguilar Aragón comentó que la política pública de entrada gratuita para la población de Chiapas los días martes ha sido muy favorable, alcanzando esas fechas entre cinco y seis mil personas que ingresan al ZooMAT en un solo día.

Disponibilidad

Las familias que ingresan al recinto pueden acudir de martes a domingo, en un horario de 9:00 de la mañana a las 5 de la tarde. La entrada general tiene un costo de 35 pesos.

El curador comentó que ahora el zoológico cuenta con áreas renovadas como la Casa Nocturna, además de los museos del Cocodrilo y Zoológico.

Finalmente, las cifras de visitantes podrían aumentar en los próximos días, considerando que queda un fin de semana antes del regreso a clases programado para el lunes 13 de abril.