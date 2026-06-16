Más de 3.3 millones de turistas visitaron Chiapas: Sectur

Con base en la información que ha compartido la Secretaría de Turismo, a través del Reporte Estadístico de Indicadores del Sector Turístico del Estado de Chiapas, entre enero y abril de este año un total de tres millones 308 mil 240 turistas visitaron los diversos destinos de la entidad.

Las estadísticas salen, se detalla, de lo que arroja Datatur con los hoteles y moteles. Sin embargo, para tener más elementos turísticos también se consideró otros sitios como búngalos, departamentos, casas, campamentos, hostales, casas, villas, pensiones y cuartos amueblados.

Cantidades

Tan solo en el mes de abril, al estado vinieron un millón 690 mil 56 personas y las cifras más altas se ubicaron en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, con 196 mil 216 y 169 mil seis personas de forma respectiva.

En los primeros 4 meses de este año, la derrama económica de los visitantes en Chiapas ha sido de ocho mil 154 millones 365 mil 711 pesos, siendo Tuxtla Gutiérrez la zona con mayor recurso generado, superando los dos mil mdp.

Para tener una idea del tema, solo en el mes de abril en Chiapas los turistas gastaron más de cuatro mil 556 millones de pesos. Las tres zonas que más aportaron fueron Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula.

En relación a la ocupación hotelera entre enero y abril, los porcentajes fueron variables. Como análisis, en Comitán la cifra alcanzó un 29 %, en contraste con Chiapa de Corzo o San Cristóbal de Las Casas que reportaron 32 y 36 %, respectivamente. Sin embargo, la estadística más alta la alcanzó Palenque con un 53 %.

En relación a la procedencia de las visitas, la movilidad interna (personas dentro del territorio local) alcanzó una de las cifras más altas (19 %) compartidas con personas que vinieron de la Ciudad de México. En números redondos en el primer caso fue de alrededor de 522 mil personas y 514 mil de manera respectiva.