Más de 34 mil viviendas carecen de acceso a Internet

En Tuxtla Gutiérrez, 34 mil 34 viviendas carecen de acceso a Internet, lo que representa el 18.07 por ciento (%) del total de casas contabilizadas en la capital chiapaneca, mientras que otras dos mil 392 tienen piso de tierra, equivalente al 1.27 %, de acuerdo a datos de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las cifras, difundidas por el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam), mostraron los principales retos que enfrenta la vivienda urbana en la capital, donde se contabilizaron 188 mil 343 viviendas particulares habitadas.

Carencias

Entre las carencias identificadas, nueve mil 304 presentan hacinamiento crítico, lo que representa el 4.94 % del total. Asimismo, dos mil 693 no tienen acceso a una red de agua, equivalente al 1.30 %, mientras que 396 registran déficit de energía eléctrica y 113 presentan carencias de drenaje y saneamiento.

En cuanto a la tenencia, 108 mil 127 viviendas son propias, es decir, el 57.41 %.

En contraste, 56 mil 502 son rentadas, lo que representa el 30 %, y 19 mil 926 son prestadas, equivalentes al 10.58 %.

Otras tres mil 766 se encuentran en una situación distinta de ocupación.

Composición de los hogares

En Tuxtla Gutiérrez se registran 109 mil 288 hogares cuyo jefe de familia es un hombre y 79 mil 55 encabezados por una mujer.

Además, el promedio de ocupantes por vivienda particular habitada es de 3.3 personas, un indicador que permite dimensionar la distribución de la población dentro de los hogares.