Más de 350 instituciones se reunirán en la Unach

El evento se desarrollará en el Centro de Convenciones Universitario “Dr. Manuel Velasco Suárez. Carlos López / CP

La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) será la sede de la Conferencia Internacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), la Asociación Mexicana Para la Educación Internacional (Ampei) y la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior (Ameriaf), del 12 al 14 de noviembre.

El evento tendrá a Qatar como país invitado de honor, el cual asistirá con una delegación encabezada por el viceministro de Educación Superior, Dr. Hareb Al-Jabri.

Reunión

Este encuentro que se desarrollará en el Centro de Convenciones Universitario “Dr. Manuel Velasco Suárez”, permitirá a la Unach ser el centro de reflexión en materia de educación superior y un punto estratégico para las regiones, coronando las celebraciones de los 50 años de fundación.

Se espera la participación de autoridades y representantes de más de 350 instituciones de educación superior de Europa, Asia, Oceanía y del continente Americano, quienes formarán parte de talleres, paneles, feria de oportunidades, entre otras actividades.

Dentro de los participantes se contempla al Consejo Directivo del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior, integrantes del Consejo Directivo Anuies, el Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, el Ministerio de Educación Superior de Cuba y representantes de la Asociación Colombiana de Universidades.

Asistentes

También asistirán integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina, de la Associação Nacional dos Dirigentes das Instituções Federais de Ensino Superior de Brasil, la asesora Educativa para la Internacionalización del Currículo y Coilne, y profesora titular de Competencia Intercultural en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam, Países Bajos, Eva Haug, así como la delegación de académicos de Australia y representación de la Embajada de Australia en México.

De acuerdo al programa, serán parte de esta importante reunión internacional: Deputy Executive Director, Knowledge Development. Nafsa: Association of International Educators, Dorothea Antonio, la delegación de Universidades Canadienses, British Columbia Council for International Education y Alberta Bureau of International Education.

Asimismo, el Consejo Regional de la Organización Universitaria Interamericana, México, presidida por el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, Universidades de Estados Unidos y la Delegación de instituciones de Francia “College du Paris”.