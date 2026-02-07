Más de 390 manzanas de 19 colonias atendidas

El presidente municipal, Ángel Torres, informó que a través del programa Chuleando Tuxtla se han atendido 394 manzanas en 19 colonias de la capital chiapaneca. Esta estrategia consiste en una fuerza de tarea interinstitucional que brinda servicios de salud, atención de Smapa, limpieza de calles, poda de árboles, descacharramiento, levantamiento de escombro y recolección de residuos sólidos, PET, llantas y muebles inservibles.

Colonias beneficiadas

Entre las colonias beneficiadas se encuentran Magisterial, Bienestar Social, Santa Cecilia, San Roque, Tzocotumbak, Los Choferes, Santa María La Rivera, Moderna, Residencial La Salle, La Salle 1ª, 2ª y 3ª Sección, Privada Primavera, Mexicanidad Chiapaneca, Emiliano Zapata, Santa Cruz y El Sabinito, por mencionar algunas.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tuxtla, que encabeza el alcalde Ángel Torres, refrenda su compromiso de mejorar la imagen urbana, fortalecer la salud pública y elevar la calidad de vida de las familias, mediante un trabajo cercano y enfocado en la prevención, el orden y el bienestar.