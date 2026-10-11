Más de 400 niñas fueron madres en 2025: Melel

Durante 2025, en Chiapas, 447 niñas de entre 10 y 14 años fueron atendidas por parto o cesárea, según informó el área de defensoría de la asociación Melel Xojobal, que indicó que el embarazo infantil constituye una grave vulneración de derechos, y que, en muchos casos, está relacionado con violencia sexual.

El problema es nacional

Las cifras forman parte de una problemática nacional, pues casi ocho mil niñas en el mismo rango de edad se convirtieron en mamás el año pasado, lo que implica un promedio de 22 partos de este tipo por día, según datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Sin embargo, la propia institución informó que de 2018 a 2025 han logrado bajar estas cifras que siguen siendo una “emergencia”. Por lo mismo han puesto en marcha un programa de atención focalizado en 50 municipios prioritarios del país.

En Chiapas, los municipios prioritarios son Chilón, Las Margaritas, Ocosingo, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

De igual forma, detalló que, de los aproximadamente 21 feminicidios registrados en el estado de enero a junio de 2026, cuatro se reportan como casos de víctimas menores de 17 años.

“El impacto de la violencia va más allá de las víctimas directas, de los casos de feminicidios registrados, siete de las víctimas eran madres, dejando a 19 niñas y niños en situación de orfandad”, agregó la asociación.