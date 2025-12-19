Más de 5 mil 387 mdp invertidos en obras

La Secretaría de Infraestructura de Chiapas reportó la ejecución de 302 acciones concretas en todo el estado, con una inversión total de cinco mil 387 millones 859 mil 706.80 pesos. Estos recursos se canalizaron mediante la propia Secretaría de Infraestructura y la Comisión Estatal de Caminos, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y la Promotora de Vivienda de Chiapas.

En un ejercicio de rendición de cuentas, la titular de Seinfra, Anakaren Gómez Zuart, compareció ante la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso local para presentar la glosa del primer informe de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.

Ruta maya

Subrayó la puesta en marcha de la carretera “Ruta de las Culturas Mayas” con el tramo que va de Palenque a Ocosingo, donde se construyen 12.17 km de este magno proyecto, con una inversión de mil 746 millones de pesos.

En coordinación con la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, la titular detalló se construyeron y ampliaron 13 sistemas de distribución de agua, 420 tanques de captación pluvial, seis sistemas de alcantarillado y dos plantas de tratamiento de aguas residuales, con inversiones que superan en conjunto los 759 millones de pesos en este rubro y con beneficios que superan los cientos de miles de habitantes.

Caminos

A través del proyecto “Carreteras Vivas” se conservaron y reconstruyeron 139.52 km de carreteras alimentadoras en beneficio de más de medio millón de habitantes de 38 municipios, además se modernizaron 63.56 km, con una inversión de más de mil 600 millones de pesos a través de la Comisión Estatal de Caminos.

También se realizó un programa de bacheo estatal, con la rehabilitación de 132.80 km en la región Meseta Comiteca, Tojolabal y Metropolitana en beneficio de más de un millón habitantes con una inversión de 42.9 mdp.

Gómez Zuart sostuvo que el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo está posicionado entre los 10 más importantes del país y el tercero del sureste en afluencia, con más de 1.5 millones de pasajeros atendidos, en este sitio se techó el estacionamiento público e instaló mil paneles solares.

“Durante este año de administración hemos alcanzado un mayor crecimiento en infraestructura aeroportuaria, con proyectos como AeroBalam, la terminal de carga, el parque logístico, la ampliación del estacionamiento, así como también la modernización y la ampliación a cuatro carriles de los de 7 km de habilidad que conducen al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo”, expresó.

Entre la amplia glosa, se destaca la pavimentación de más de 81 mil m² en 18 municipios, la entrega de 699 escrituras o certificados de tierra, se construyeron centros de desarrollo comunitario, un rastro frigorífico en Comitán y se rehabilitaron espacios culturales como el teatro de la ciudad en Tuxtla Gutiérrez.