Más de 50 mil lo recolectado para Carlitos

Gracias a la colaboración de la población, se reunió la cantidad de 50 mil 360 pesos en la campaña “Tapitas por Vida” a beneficio Carlitos, un niño con cáncer de seis años de edad, originario de San Cristóbal de Las Casas.

La campaña se realizó en el parque central de

esta ciudad, actividad altruista a la que se sumaron muchas personas, entre ellas, músicos y botargas.

Pamela Trujillo, promotora de la campaña agradeció a cada una de las personas que se sumaron en apoyo a Carlitos.

Al término de la campaña informó que lograron recaudar un total de cuatro toneladas 576 kilos de tapitas, las cuales ayudarán al tratamiento de pequeño guerrero.

Agradeció la participación de los grupos musicales que donaron una hora de su talento, a las personas que estuvieron en la conducción, y a todas las demás que se unieron para lograr el objetivo.

Dio a conocer que recibieron donaciones en efectivo de cuatro mil 471 pesos; en la kermés, cuatro mil 400 pesos; en tapitas 13 mil 771 pesos; rifa 20 mil y donación de Enrique Aguilar, siete mil 800, lo que hace un total de 50 mil 360 pesos.

Todo lo recaudado fue entregado de manera directa a la familia de Carlitos para ayudar a cubrir los gastos médicos que requiere su tratamiento.

Pamela Trujillo, presidenta de la fundación, explicó que las tapas recolectadas fueron entregadas directamente el mismo día de la campaña al representante de una empresa ubicada en Villahermosa, Tabasco.