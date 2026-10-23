Más de 50 municipios para desfile de las culturas

Más de 50 municipios de Chiapas se sumarán al gran desfile de las culturas, evento que se realizará en Tuxtla Gutiérrez para exponer las tradiciones de las diversas regiones.

Segundo Guillén, secretario de Turismo en la entidad, explicó que el viernes 27 de noviembre en un horario de cuatro de la tarde en adelante se realizará el evento sobre la avenida Central para llegar al parque Bicentenario.

Además, agregó que el jueves cinco de noviembre también se realizará otro evento que expondrá lo mejor de los textiles en un desfile.

Las actividades se realizarán en Tapachula con acceso gratuito; se resaltarán las manos que realizan estos productos.

Para el sábado siete de noviembre, en el exconvento de Santo Domingo también se llevará a cabo el desfile de esos diseños y se extenderá la actividad a San Cristóbal de Las Casas el ocho del mismo mes.

Del 20 al 22 de noviembre está programado el tema de los fermentos y destilados, con la intención de que se puedan integrar las bebidas que se producen en Chiapas.

Con esto, la población tendrá la oportunidad de conocer lo que se hace en la entidad, como el pox, el Comiteco, además de los curaditos o el ron del Soconusco. Esto se llevará a cabo en Comitán.

Otros eventos

La Fiesta Chiapas, El Mequé contará este año con una representación especial de la Guelaguetza, lo cual dará un impulso a todo lo que se ha planeado para resaltar aspectos culturales, la gastronomía y el entretenimiento en la entidad.

De acuerdo con las autoridades, este espectáculo se llevará a cabo el dos de diciembre con la participación de alrededor de 400 personas.