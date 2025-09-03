Más de 530 metros de pavimentación en La Condesa

Con el arranque de los trabajos de pavimentación integral de más de 530 metros lineales de la avenida Tulipanes, en la colonia La Condesa, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, cumple un compromiso más a las familias de la zona.

Al señalar que la obra contempla concreto hidráulico, alumbrado público, red de drenaje, agua potable, señalética y otros servicios, el alcalde capitalino expresó que esta colonia fue excluida durante décadas; sin embargo, hoy comienza a saldarse esa deuda histórica.

Al señalar que la obra no solo garantizará un tránsito más seguro, sino que mejorará la calidad de vida de las y los vecinos, Ángel Torres indicó que en esta Nueva ERA el Ayuntamiento reafirma su compromiso de construir una ciudad más justa, inclusiva y equitativa.