﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Más de 64 mil docentes regresaron a las aulas

Septiembre 02 del 2025

En las instalaciones de la escuela primaria Aquiles Serdán, en San Cristóbal de Las Casas, el titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, Roger Adrián Mandujano Ayala, dio la bienvenida a estudiantes que regresaron a clases este 1º de septiembre.

Después de saludar a la comunidad estudiantil, comentó que en la dependencia a su cargo están poniendo en marcha un programa que está relacionado con la tecnología, razón por la que la escuela será beneficiada con pantallas e internet.

Mandujano Ayala mencionó que pidieron iniciar el ciclo escolar en una institución de origen rural y que enfrentara diversas necesidades. Ahí se comprometió a apoyar en el crecimiento de la matrícula y de la infraestructura educativa.

Cifras y números

En educación básica, son alrededor de 18 mil 935 las escuelas que este lunes se incorporaron a las actividades académicas. Por sector, siete mil 510 correspondieron a preescolar, mientras que ocho mil 508 fueron primarias y dos mil 917 secundarias.

Desde la escuela primaria indígena “Jech Osil” ubicaba en el municipio de Zinacantán, también saludó a las alumnas y alumnos y se entregó en el lugar la Clave de Centro de Trabajo.

En lo que respecta a la docencia, desde este lunes un total de 64 mil 225 docentes comenzaron las clases. El mayor número de esta base magisterial se concentra en la primaria con 33 mil 197 profesores.

﻿