Más de 660 casos confirmados de dengue en Chiapas

De acuerdo con el Panorama Epidemiológico del Dengue, publicado en la Dirección General de Epidemiología (DGE), en Chiapas en lo que va de este año se han confirmado un total de 664 personas que se han enfermado de este virus.

Las estadísticas refieren que de ese número un total de 224 fueron no graves, mientras que 403 se ubicaron con algún signo de alarma y solo 37 aparecieron como de gravedad.

Al hacer la comparativa de lo alcanzado hasta la semana 43 de 2025 y la misma fecha de 2024, se puede observar una disminución este año en el número de infecciones del virus.

En la cantidad de muertes a consecuencia del dengue también hay una disminución; en este año solo van tres, y ocho se habían registrado a la misma semana de 2024. En todo el año pasado en la entidad se confirmaron 38 defunciones.

Las personas se enferman del virus por la picadura del mosco transmisor. Los pacientes experimentan dolores musculares, de cuerpo, detrás de los ojos, además de náuseas o vómitos. En casos graves pueden aparecer situaciones como hemorragia, deshidratación o dolor abdominal.

En México suman 14 mil 652 personas que se han enfermado de dengue, y seis mil 985 se ubicaron con algún signo de alarma o grave. En todo el año anterior fueron 94 mil 439 personas contagiadas.

Sobre las muertes, hasta la semana 43 de este 2025 sumaron 48 decesos; en todo el año pasado se contabilizaron 223 fallecimientos.

Finalmente, hasta la semana 43 de este año en el estado se han confirmado 664 casos de dengue en Chiapas, muy abajo de los que se presentaron en el mismo periodo pero de 2024 y que fueron cuatro mil 123.