Más de 7 mil sismos con epicentro en el estado de Chiapas

Con base en los datos actualizados de la Secretaría de Protección Civil (PC) en Chiapas, la entidad en los últimos meses fue epicentro de siete mil 524 sismos.

Placas tectónicas

Esto se debe a la ubicación del territorio local con respecto a las placas tectónicas.

Con esos números el estado cerró el 2025 en el segundo lugar, en relación a las entidades federativas con más movimientos telúricos el año pasado.

Ya en el 2026, fue el 1º de enero que Chiapas tuvo su primer temblor registrado de 3.8 de magnitud y ocurrió a 54 kilómetros al Noroeste de Cintalapa. Fue percibido a las 04:51 horas.

Protección Civil

A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, la Secretaría de Protección Civil (PC) detalló que en la actualidad ninguna persona o institución cuenta con la capacidad para definir el lugar, fecha, hora o intensidad con la que se presentarán los sismos.

Ante ello, si hay recomendaciones que hacer antes de que se perciba un temblor y uno de los pasos es elaborar un plan familiar y realizar simulacros de forma periódica.

Dentro de las recomendaciones, en el momento en que ocurre un sismo, resaltan mantener la calma, no correr, no empujar y no gritar. Se le suma esperar que pase la eventualidad y suspender las actividades.

Una vez que pasó el movimiento, es indispensable revisar las condiciones de la infraestructura de la vivienda; en caso de encontrar afectaciones de consideración es importante dar aviso a las autoridades. También se sugiere no saturar las líneas telefónicas.

Cuando ocurre un sismo, las autoridades sugieren buscar una zona segura y tratar de calmar a quienes te rodean.

Además de los temblores, Chiapas también es vulnerable a otros impactos como los fenómenos hidrometeorológicos y ante eso es básico contar con una mochila de emergencia que contenga los documentos importantes, además de linterna y agua.