Más de 700 cubanos deportados de EEUU

Son más de 120 los cubanos deportados ilegalmente por los Estados Unidos a Tapachula, Chiapas y otros 600 a Villahermosa, Tabasco, quienes requieren contar con certeza jurídica y para ello, se solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM), atender la problemática.

De acuerdo con el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, se inició el proceso para presentar un amparo ante la justicia federal para que se les agilicen los procesos de regularización.

Pidió al titular del INM, Sergio Salomón Céspedes, su intervención para evitar que “el asunto se salga de control”, ya que en las deportaciones se violaron los derechos humanos, la Ley de Migración y de Refugio vigentes.

Será este viernes cuando se presenten ante los juzgados federales para presentar los documentos, porque todos los cubanos deportados de Estados Unidos no se quieren quedar en Tapachula, sino salir de Chiapas pero hacerlo por la vía legal.

“Ellos no tienen dinero para pagar un pollero ni prestarse a la corrupción; se encuentran abandonados a su suerte, cuando solo por el hecho de encontrarse en territorio mexicano cuentan con derechos”, insistió.