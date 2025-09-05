Más de 700 mil pesos en premios; concurso de artesanías

Una bolsa acumulada de 788 mil 250 pesos, para 65 premios, es la que se repartirá en el próximo concurso estatal de artesanías “Fray Bartolomé de Las Casas” que se hará en Chiapas, destacó la directora general del Instituto Casa de las Artesanías, Marisol Urbina Matus.

Lo que se busca con estas actividades, explicó, es incentivar a las personas a que se preserve el patrimonio cultural que hay en la entidad, a través de la creación de piezas artesanales.

“Siempre dando prioridad al uso de técnicas prehispánicas, así como materia prima”, complementó. El concurso busca impulsar la actividad artesanal.

Las categorías que van a participar son: textil, alfarería, fibras vegetales, talla en madera, laca, máscaras, laudería, lapidaria, metalistería y pirograbado.

A partir de este 4 de septiembre quedó abierta la convocatoria para que las personas interesadas se acerquen, y estará vigente hasta el día 9 de octubre de 2025.

Las piezas artesanales se estarán recibiendo en tres sedes, una de ellas es el Instituto Casa de las Artesanías, que se ubica en el bulevar Dr. Belisario Domínguez No. 2035 , Colonia Xamaipak. El horario será de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, de lunes a viernes.

Sedes

El otro lugar es la Tienda de San Cristóbal, que se ubica sobre la calle Niños Héroes y el andador del Carmen. Será de martes a domingo, de nueve de la mañana a ocho la noche.

La tercer sede se ubicará en la Tienda Palenque (en el mismo municipio), sitio ubicado en el Centro de Atención a Visitantes. Será de lunes a domingo de nueve de la mañana a cinco de la tarde.

Los resultados del evento se darán a conocer el próximo 20 de octubre, a través de las redes sociales del Instituto y la premiación será nueve días después.