Más de 700 participaron en Torneo Inter Campus

Con la participación de cientos de estudiantes, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) realizó el Torneo Inter Campus 2025, donde los selectivos de futbol soccer, futbol bardas, básquetbol, voleibol, tochito, ajedrez y atletismo, en las ramas femenil y varonil, compitieron en las instalaciones de Ciudad Universitaria, en el marco de la Jornada Nacional “El Fentanilo te mata, aléjate de las drogas, elige ser feliz”.

Ante los y las atletas presentes, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que el deporte es una parte esencial de su proceso de formación, por lo que la universidad trabaja diariamente para brindarles espacios para desarrollarlo de la mejor manera.

Destacó el trabajo que los responsables de las áreas de extensión y difusión deportiva de la Secretaría para la Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, realizan para que este evento se llevara a cabo, en la búsqueda de alentar la participación del estudiantado y crear así un estilo de vida saludable en ellos.

Por su parte, la directora de Integración Universitaria, Ana Leybi Zuarth Tetumo, refirió que estas actividades permiten a las juventudes formarse integralmente, compartir espacios comunes con otras unidades académicas y establecer o estrechar lazos con sus compañeros.