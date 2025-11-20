Más de 744 mil tarjetas de becas serán renovadas

En todo el país, incluyendo Chiapas, vendrá una reposición de las Tarjetas de Bienestar que están enfocadas en atender a estudiantes de diversos niveles educativos que reciben su beca, con la intención de que puedan cobrar el último pago antes de finalizar el año.

A nivel local, el titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar, Marcelo Toledo Cruz, comentó que este viernes 21 de noviembre comenzarán el operativo de reposición.

Para estas actividades en la entidad se tienen 71 mil 761 tarjetas y los plásticos corresponden a los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria.

Con estos cambios la comunidad estudiantil tendrá actualizada su tarjeta, con lo que podrán cobrar sus depósitos bimestre noviembre-diciembre.

A nivel local los dos municipios con las cifras más altas para llevar a cabo la reposición del plástico son San Cristóbal de Las Casas y Ocosingo, con seis mil 679 y seis mil 275, respectivamente.

Contexto

Julio César León Trujillo, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, dijo que para beneficiar a estudiantes en todo el país se han invertido más de 73 mil millones de pesos.

En el territorio nacional comenzó, desde este lunes, el proceso para reponer 744 mil 476 tarjetas para quienes reciben su beca en diferentes niveles educativos.

Se ha recordado a las familias que el pago noviembre-diciembre será el último que se hará en este 2025. La comunidad estudiantil debe verificar en el plástico que vigencia tiene.

Cifras

En México son ocho millones 851 mil 348 estudiantes los que reciben la beca universal Rita Cetina Gutiérrez; la inversión supera los 42 mil millones de pesos en este rubro.

Otros 23 mil millones de pesos están destinados para apoyar a más de cuatro millones 94 mil estudiantes del nivel medio superior. En la parte universitaria reciben una beca mas de 409 mil alumnos.