Más de 8 mil 400 mdp en observaciones: ASE

El diputado local, Juan Marcos Trinidad Palomares, reveló que hay observaciones cuantificables superior a los ocho mil 400 millones de pesos (mdp) en la segunda entrega de la cuenta pública, por eso hizo un llamado de responsabilidad y seguimiento institucional a los entes fiscalizados.

Esto, enfatizó, para que comprueben y subsanen en tiempo y forma las anomalías que se vayan detectando. Dijo que se aplicará el marco legal con claridad y se espera el cabal cumplimiento de los diversos organismos.

Acompañamiento

El diputado local comentó que habrá acompañamiento por parte del Congreso local y de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pero se debe comprender el enfoque de las nuevas revisiones en esta administración.

Recordó que el pasado 20 de octubre se entregó por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Congreso de la Unión un segundo informe de la cuenta pública 2024.

Y a nivel estatal el Poder Legislativo, el pasado 31 de octubre, recibió la segunda entrega de informes por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Ahí se incluyen resultados de 96 procedimientos que se hicieron de las instituciones públicas, municipios, organismos y dependencias estatales.

Estos ejercicios, mencionó el diputado recientemente en tribuna, permiten ver avances importantes y aspectos que se deben mejorar; uno de los retos a nivel local es la entrega de la información.

Dijo que hay una etapa intermedia del proceso, y los diversos entes y organismos tienen tiempo para hacer las correcciones de la información que corresponda.