Más de 80 estudiantes con becas de movilidad

Más de 80 estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), cursarán un semestre académico en instituciones de educación superior de nuestro país y el extranjero, en el marco del Programa de Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional para el periodo enero-junio 2026.

Durante el Encuentro Multinacional de Movilidad e Intercambio Académico, el rector Oswaldo Chacón Rojas, acompañado por el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, hizo entrega de los apoyos a las juventudes participantes.

Participantes

En el acto del cual fueron participantes la secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, Mónica Guillén Sánchez y la secretaria para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Myriam Jazmín González González, se dio la bienvenida a 19 estudiantes de Colombia, España y Argentina; así como de los estados de Oaxaca, Coahuila y Ciudad de México, que eligieron a la Unach para cursar sus estudios durante este semestre.

Al respecto, Chacón Rojas manifestó que esta es una oportunidad imperdible para todas y todos los estudiantes de la universidad, que les permitirá contar con una perspectiva distinta de su formación profesional, “en el ámbito personal las vivencias y experiencias que esto les dejará son de gran valía”.

Formación integral

Asimismo, la coordinadora General de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal, afirmó que estas actividades se llevan a cabo como parte de la formación integral de los estudiantes y de las acciones de internacionalización de la educación superior.

En este marco, la alumna de intercambio de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Luciana Pasarin, dijo que esta experiencia les permitirá incorporar nuevos conceptos, siendo un aporte significativo a sus estrategias profesionales y al enriquecimiento personal.

Por su parte, el estudiante de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, Nicolás Flores Rendis, aseveró que no solo van a otro país, sino a otro sistema de ideas, de métodos, de pensamientos, con la responsabilidad de aprender y absorber todo conocimiento técnico, cultural y humano.

Impulso

Finalmente, la alumna de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, Alondra Gabriela Montero Ruiz, quien realizará movilidad académica en la Universidad de Guadalajara, expuso que esta beca de movilidad representa ese viento que la impulsa salir de lo conocido y a crecer más allá de nuestras fronteras.