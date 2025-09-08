Más de 800 km carreteros serán rehabilitados en 2026

El director estatal de la Comisión de Caminos, Rafael Ruiz Morales, confirmó que para el siguiente año se hará una inversión considerable de recursos para rehabilitar 800 kilómetros de los dos mil que se han proyectado por parte de las autoridades estatales.

Dijo que el gobernador de Chiapas tiene dentro del plan la atención de las principales arterias que comunican a la entidad. Los trabajos han comenzado hacia Comitán, Altamirano, Ocosingo, Yajalón, Chilón y hasta el libramiento sur de Tapachula.

Sin baches

La idea es que estas vialidades no tengan baches para que la población pueda transitar en mejores condiciones. El proyecto incluye que se rehabiliten unos dos mil kilómetros de carreteras.

Aunque todavía no se ha calculado la cantidad de dinero que se invertirá, los trabajos en las vialidades se estarán realizando para los próximos dos o tres años.

Ahora se está haciendo la planeación, tomando en cuenta que muchas carreteras están en muy mal estado y requieren de mantenimiento.

Atenderán puentes

También se hará una intervención en los puentes de Chiapas, los cuales no han tenido atención en los últimos 20 años.

Explicó que algunos tramos carreteros requieren de bacheo, otras necesitan de una construcción aislada y están las que tendrán reconstrucción completa.

Las vías de comunicación quedarán con pintura y hasta con señales para la población.

Finalmente, comentó que en este año se ha trabajado al 100 % con las empresas chiapanecas para los temas de construcción, lo que ha permitido darle cumplimiento a una de las prioridades del gobierno local.