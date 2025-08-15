Más de 800 repatriados atendidos en el CAMR

Más de 800 mexicanos deportados de Estados Unidos han sido recibidos en una semana en el Centro de Atención a Migrantes Repatriados (CAMR) en Tapachula, en donde se les brindan servicios integrales.

De acuerdo a los reportes, tras llegar al Aeropuerto Internacional de la ciudad, son traslados en autobuses hacia el CAMR instalado en el estacionamiento del estadio Olímpico, en donde se realiza el proceso de documentación y entrega de apoyos en el marco del programa “México te Abraza”.

En ese sentido, se informó que un total de 805 personas de diferentes estados de la República, que arribaron vía aérea, son las que se han atendido en ese lugar, el último grupo es de 131.

En CAMR se encuentra personal del Instituto Nacional de Migración (INM), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Bienestar, Comisión Federal de Electricidad (CFE) e Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss).

Cada uno de ellos reciben atención médica y vacunación, apoyo psicológico en caso de solicitarlo y se les entrega una tarjeta con dos mil pesos para que puedan llegar a sus lugares de origen.

Desde el mes de febrero, cuando el gobierno de Donald Trump emprendió el programa contra inmigrantes, en febrero pasado, a Tapachula han llegado más de siete mil deportados por la vía aérea.