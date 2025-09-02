Más de 85 mil estudiantes inician el semestre 2025-A

El director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Miguel Prado De los Santos, acompañó a la comunidad educativa del Plantel 08 Tapachula de la Coordinación de Zona Costa, para dar la bienvenida oficial al nuevo ciclo escolar correspondiente al semestre 2025-A.

En su mensaje destacó el entusiasmo, la actitud y el compromiso de las y los estudiantes, el personal docente y administrativo, así como de madres y padres de familia, quienes inician una nueva etapa académica refrendando la misión institucional de brindar educación de calidad a la juventud chiapaneca en la Nueva ERA educativa.

Asimismo, a nombre de la comunidad escolar cobachense, Prado De los Santos agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por el firme compromiso y respaldo a este subsistema educativo, impulsando programas innovadores como Conecta Cobach, así como acciones de infraestructura que garantizan mejores espacios para miles de jóvenes en todo el estado.

El ciclo escolar comenzó de manera simultánea en los 338 centros educativos que conforman el Cobach, recibiendo a unos 85 mil 500 estudiantes, que se preparan para enfrentar nuevos retos y aprovechar oportunidades de formación integral.

Durante este evento estuvo presente el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, quien reiteró que la suma de esfuerzos entre ayuntamientos y el Cobach garantiza un proceso educativo de calidad para las y los jóvenes en la costa y todo el estado de Chiapas.

Con este arranque, la institución reafirma su compromiso con la excelencia académica, el humanismo que transforma y el fortalecimiento de una educación que impulse el desarrollo de Chiapas y de México.