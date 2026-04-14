Más de 870 kilómetros de caminos rehabilitados

Hasta el momento en Chiapas se han rehabilitado un total de 870 kilómetros de caminos con el presupuesto disponible, la meta es alcanzar los 2 mil a mediados del próximo año, así lo informó el director General de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales.

Con la inauguración del tramo Huitiupán-Santa Catarina-Los Naranjos, explicó que esta obra beneficiará a 14 localidades incluidos del municipio de Sabanilla; para esta rehabilitación se destinó un monto aproximado a los 10 millones de pesos.

La extensión de casi 2.4 kilómetros conectará a cerca de 10 mil habitantes, proyecto que forma parte del programa “Carreteras Vivas”, el cual busca rehabilitar la red vial estatal, uno de los principales objetivos de la actual administración, indicó Ruiz.

Objetivo

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha recalcado que la intención es mejorar la infraestructura carretera para impulsar el desarrollo y la prosperidad de los pueblos, así como de las regiones que por años han sido olvidadas.

Destacó que estos trabajos se llevan a cabo de manera coordinada con los ayuntamientos, también se debe garantizar la limpieza de las vías, especialmente, aquellas que cuentan con cunetas, al tiempo que se planea la creación de empleos temporales para realizar estas labores.

Señalamientos

La población ha celebrado y recibido la rehabilitación de las carreteras, los principales señalamientos son que durante mucho tiempo el mal estado de la vía dificultaba el acceso a servicios básicos y de salud, de modo que ahora, no solo reducen tiempos de traslado, sino que mejoran la calidad de vida.