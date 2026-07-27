Más de 9 mil mdp para apoyar a estudiantes

Con la intención de combatir la deserción escolar y apoyar la economía de las familias, el titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en Chiapas, Marcelo Toledo Cruz, confirmó que se estarán invirtiendo en la entidad alrededor de nueve mil millones de pesos para apoyar a la comunidad estudiantil.

Entrevistado sobre el tema, comentó que se espera tener entre todas las becas (desde la Rita Cetina hasta la Gertrudis Bocanegra) un millón 190 mil 443 becarios que estarán recibiendo el apoyo.

Toledo Cruz recordó que apenas, en una visita presidencial que se hizo a Chiapas, el gobierno federal confirmó la puesta en marcha de una nueva beca: Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes del nivel universitario.

En este proyecto está contemplado que el recurso pueda llegar a, por lo menos, 38 mil alumnas y alumnos que estén en las diversas universidades públicas.

Esto, calculó, implicará una inversión cercana a los 363 millones de pesos para este año, tomando en cuenta que los apoyos que se dan son a lo largo de cinco bimestres con mil 900 pesos cada dos meses.

Registros

Se prevé que los registros de esta beca comiencen a operar hacia los meses de septiembre y octubre; se hará todo el proceso, es decir, desde las asambleas informativas hasta la apertura para formar parte del programa y después vendrá la entrega de las tarjetas.

En la suma de todos los apoyos que ha dado el gobierno, desde la educación primaria hasta la universidad, hay una inversión promedio de nueve mil 420 millones de pesos.

Toledo Cruz enfatizó que en las asambleas informativas han comunicado a las madres, padres de familia, tutores y a la comunidad estudiantil que esos recursos forman parte de un derecho que está consagrado en la Constitución.