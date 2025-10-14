Más de 9 mil niñas y adolescentes fueron madres en 2024

Desde 2022, Chiapas mantiene una tendencia a la baja de la cantidad de registros de nacimientos provenientes de madres de 10 a 17 años; sin embargo, ocupa el segundo lugar en las tasas de natalidad, resaltó un análisis que realizó la Red por los Derechos de las Infancias en México (Redim).

En 2024, nueve mil 177 niñas y adolescentes de entre 10 a 17 años fueron madres en Chiapas. Cifra que junto a las del Estado de México (11 mil 86) y Jalisco (cinco mil 989), concentran más de una quinta parte de los registros de nacimientos provenientes de madres de entre 10 y 17 años en el país (22.6 %).

La Red destaca que cinco mil 983 nacimientos registrados en el país durante 2024 fueron de madres que tenían entre 10 y 14 años al momento de la ocurrencia. Chiapas registró 755 casos de niñas en esta edad.

Por otra parte, la entidad tiene una de las cifras más altas de madres adolescentes, es decir, que tuvieron un hijo entre los 15 a 17 años de edad, con un total de 8 mil 422 casos.

A nivel nacional se registró un total de 83 mil 544 nacimientos en madres que tenían entre 15 y 17 años al ocurrir el nacimiento. Esta cifra supera la capacidad del Estadio Azteca.

Tendencia a la baja

De 2017 a 2024 la cantidad de nacimientos y la tasa de natalidad adolescente han disminuido en el país entre la población de 10 a 17 años; la primera de 164 mil 214 a 89 mil 527 (un decremento de 45.5 %) y la segunda de 1.8 por cada 100 mujeres de 10 a 17 años a 1 por cada 100 mujeres en el mismo rango de edad.

En este periodo en ningún estado incrementó el número de nacimientos de madres de 10 a 17 años. De hecho, Chiapas mantiene una tendencia a la baja de madres niñas y adolescentes, pasó de 10 mil 915 en 2022 a nuevo mil 117 casos en 2024.