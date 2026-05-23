Más de 900 mdp para becas de nivel superior

Chiapas y Campeche se incorporarán el próximo ciclo escolar en los estados donde se dará cobertura a la beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes de nivel superior inscritos en escuelas públicas, para el estado se destinará un monto total de 904 millones 661 mil pesos de inversión anual.

Esto fue anunciado por el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, quien detalló que el apoyo para los estudiantes tiene un monto de mil 900 pesos bimestrales para transporte, se prevé que contemple a 82 escuelas de Chiapas, así como a 56 mil 911 alumnos.

Expuso que entre Campeche, Chiapas y Michoacán, esta beca destina 2 mil 340 millones de pesos para 167 mil 597 alumnos.

Registro

Se espera que en las próximas semanas se habilite la página de registro para solicitar dicha beca, quienes deseen solicitarla podrán hacerla a través de www.becagertrudisbocanegra.gob.mx, ahí se detallará los requisitos necesarios.

El sistema nacional de becas proyecta cerrar el 2026 con 22 millones de estudiantes beneficiados y una inversión de 178 mil 200 millones de pesos. La cifra representa, según el funcionario, un crecimiento “exponencial” frente a administraciones pasadas.

Compromiso

León Trujillo subrayó que el compromiso del gobierno actual se traduce tanto en el aumento de becarios como en el presupuesto asignado. Al concluir el ciclo escolar en curso, el sistema habrá atendido a 20 millones 132 mil 490 estudiantes, con un gasto de 136 mil 627 millones de pesos.

Por niveles educativos, la educación básica concentrará a más de 15.4 millones de becarios, respaldados por una inversión superior a los 83 mil 587 millones de pesos. Dentro de este segmento, la beca Rita Cetina beneficia actualmente a 5.2 millones de estudiantes de secundaria, quienes reciben mil 900 pesos cada dos meses.

En educación media superior, 4.1 millones de alumnos acceden a apoyos federales que suman 39 mil 717 millones de pesos. Para educación superior, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro cubre a 423 mil 107 estudiantes con 12 mil 270 millones de pesos.