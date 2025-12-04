Más de 9.5 millones tienen alguna discapacidad

Existen más de 228 mil personas con alguna discapacidad en Chiapas. En 1992 se declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para promover sus derechos y bienestar general.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presenta datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024 que señalan que en México había 130.3 millones de personas; de ellas, 9.5 millones tenían discapacidad, 5.1 eran mujeres y 4.4 hombres.

Por grupos de edad, poco más de la mitad de la población con discapacidad tenía 60 años o más, mientras que la población de infantes y jóvenes registró los porcentajes más bajos: 7.8 y 9.3 %, respectivamente.

Según la encuesta, en México había 38.8 millones de hogares en 2024. De ellos, 7.8 millones tenían al menos una persona con discapacidad, mientras que 31 millones de hogares no contaban con algún integrante con discapacidad. Del total de hogares, 64.1 % reportó gasto en cuidados a la salud, con un promedio trimestral de dos mil 506 pesos.

Los hogares con al menos un integrante con discapacidad, 70.8 % reportó gasto en salud, con un promedio trimestral de tres mil 415 pesos. En contraste, 62.4 % de los hogares sin miembros con discapacidad reportó gasto en cuidados a la salud, con un promedio trimestral de dos mil 248 pesos.

Cambio de horario laboral

En julio de este año, el gobierno local aprobó modificar el horario para las personas con alguna discapacidad que laboren en dependencias estatales, trabajando únicamente seis horas al día, además de entregar un apoyo económico bimestral a quienes lo necesiten. También que modifiquen sus entornos, rampas, elevadores, baños, para mejorar la movilidad.