Alrededor de 101 expedientes tiene el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). Decenas de ellos están relacionados con la promoción personalizada y supuestos actos anticipados de campañas electorales por parte de personajes que buscan algún cargo de elección popular.

Marina Martha López Santiago, consejera presidenta en el IEPC, dijo que se han resuelto 55 de los expedientes y en trámites están 46.

La promoción personalizada con 34 quejas y los actos anticipados de campaña con 26 son los encabezan la lista de expedientes que han llegado al Instituto, organismo que resuelve con base en el alcance jurídico que tienen.

La violencia política en razón de género también ocupa un lugar en dicha lista.

Contexto

Respecto a la protesta que ocurrió el pasado domingo, donde un grupo de ciudadanos y ciudadanas llegó a tirar diversas propagandas política a las afueras del IEPC en Tuxtla Gutiérrez, la consejera se mostró respetuosa de esta libertad de manifestación.

Dijo que cualquier persona que considere que se vulnera la actividad electoral, tiene el derecho de presentar su queja ante el IEPC o la Fiscalía Electoral si cree que se trata de un delito.

Recordó que algunos partidos políticos están en procesos internos y era justo sacar lineamientos y ponerlos en marcha para atender las inquietudes sobre la materia electoral.

Fechas

El proceso electoral local ordinario inicia hasta el 10 de enero de 2027, es decir, los políticos no pueden decir que están en campaña porque hay fechas específicas que se deben cumplir.

Martha López comentó que algunos partidos lo que están haciendo en estos momentos es sacando liderazgos internos, pero no se trata de una etapa de campañas electorales.

Al no haber un proceso electoral en puerta, comentó que las revisiones se tramitan a través de un protocolo ordinario sancionador y eso implica una temporalidad mayor por la investigación que se lleva a cabo.

La presidenta del IEPC enfatizó que sí se está trabajando para analizar las quejas, todo con base en lo que determina la normatividad vigente.