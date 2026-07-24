Más de cinco mil toneladas de residuos por día

Datos de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) revelaron que en Chiapas todos los días se llegan a generar hasta cinco mil 188 toneladas de residuos y el porcentaje mayor corresponde a los sólidos urbanos.

La institución, que dirige Malena Torres Abarca, informó que un total de tres mil 891 toneladas son residuos sólidos urbanos, el resto está vinculado con desechos que tienen un manejo especial.

Por eso, se detalló la importancia de que haya un fortalecimiento de las acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la parte social.

“Los grandes cambios comienzan con decisiones que transforman el presente y construyen un mejor futuro para las próximas generaciones”, detalló la dependencia estatal.

Arriaga

Con lo antes señalado, la secretaría informó de una reunión de trabajo que se realizó con las autoridades de Arriaga, municipio que genera entre 31 y hasta 40 toneladas de basura todos los días.

Esa cantidad de residuos se levanta de los hogares, comercios y servicios que se brindan en los alrededores.

A esas cifras, se indicó, se le suman los otros desechos que son producto de las actividades agropecuarias, pesqueras, de construcción y hasta comerciales.

Es decir, aquellas actividades que se generan en la cabecera municipal y también los ejidos costeros, situación que representa un desafío para la conservación de la espacios como playas, esteros, manglares y microcuencas de esta región.

Buscan coordinación

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Malena Torres Abarca, informó del encuentro con el alcalde y otras autoridades, a fin de que se lleve a cabo una coordinación para mejorar la recolección de los residuos, lo que generaría un beneficio social.

“La visión es impulsar un modelo que priorice la prevención, la separación, el aprovechamiento y la correcta disposición final de los residuos, en concordancia con los principios de la economía circular y la protección del patrimonio natural de Chiapas”, remarcó la dependencia estatal.