Más de diez mil elementos para las vacaciones

Porque la tranquilidad de las familias es la prioridad, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio al operativo Vacaciones Seguras Verano 2026, una estrategia en la que la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera su titular Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto con instituciones de los tres órdenes de gobierno, trabajará de manera coordinada para que quienes viven y visitan Chiapas disfruten un periodo vacacional con paz, confianza y seguridad.

Durante el arranque del operativo, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que la seguridad se construye todos los días desde el territorio, con cercanía a la ciudadanía y con la suma de esfuerzos entre las instituciones que integran la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz. “Gracias al liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al trabajo conjunto de todas las corporaciones, hoy Chiapas vive un momento de mayor tranquilidad. Este operativo es una muestra de que seguiremos cuidando a las familias y acompañando a quienes recorren nuestro estado”, expresó.

Para estas vacaciones, la SSP desplegará 10 mil elementos que permanecerán en carreteras, playas, centros turísticos, zonas arqueológicas, pueblos mágicos y espacios públicos, brindando vigilancia, orientación y apoyo permanente. “Queremos que cada familia salga, disfrute y regrese a casa con bien. Por eso tendremos 10 mil mujeres y hombres trabajando por la seguridad de Chiapas durante este periodo vacacional”, afirmó el secretario.

El operativo contará además con 897 patrullas, 49 vehículos blindados, helicópteros, embarcaciones, ambulancias, grúas, drones de última generación, sistemas antidron y aeronaves no tripuladas, recursos que fortalecerán la atención inmediata ante cualquier emergencia.

Estas acciones se realizan en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional (GN), Protección Civil (PC), la Secretaría de Salud, la Cruz Roja Mexicana y autoridades municipales, quienes trabajarán de manera permanente para brindar seguridad, auxilio, atención médica y orientación a la población.