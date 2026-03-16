Más de dos mil 600 mdp para municipios olvidados

Desde el municipio de Oxchuc se dio un anuncio que reflejará un cambio a corto y mediano plazo en los municipios que históricamente han sido olvidados; la instrucción gubernamental ha sido clara para que el gabinete enfoque los proyectos hacia esas zonas.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de alcaldesas y presidentes municipales, firmó una declaratoria bajo el lema del “Olvido a la Prosperidad” para atender las zonas rezagadas.

Proyectos

En suma las autoridades estarán destinando alrededor de dos mil 600 millones de pesos (mdp), enfocados en atención para proyectos de infraestructura, educación, salud, humanismo, campo, caminos y saneamiento de agua.

El mensaje de la prosperidad fue lanzado para Aldama, Chanal Oxchuc, Chalchihuitán, El Bosque, Mitontic, Pantelhó, San Andrés Durazanal, San Juan Cancuc, Tila, Capitán Luis Ángel Vidal y Chenalhó.

“No hay avance posible cuando pueblos enteros quedan fuera de las decisiones públicas”, expresó el gobernador Ramírez Aguilar frente a miles de personas que asistieron al evento en la cabecera municipal de Oxchuc.

Atención

El gobierno estatal busca ahora atender a esos 12 municipios desde el territorio, después de décadas de abandono y de exclusión de los proyectos que tenían como enfoque solo el crecimiento económico.

Muchas comunidades, ante la falta de prosperidad, se enfrentaron al desarraigo, la ruptura del tejido comunitario y exclusión en un estado diverso y fronterizo.

“El problema no fue del pueblo, fue de un sistema económico que no vio a las personas y a los pueblos como sujetos de derechos y dueños de su propio destino”, expresó el mandatario.

Prosperidad fue la palabra clave en el anuncio de la declaratoria, en el sentido de que los beneficios sean compartidos y se ponga en el centro la vida de las personas y sus territorios.

Por eso, enfatizó el gobernador, el humanismo de la actual administración está enfocado en proteger la vida de las personas, de lo contrario, “la política no sirve para todo el bienestar de un pueblo”.

Llamados a instituciones

En Oxchuc se pidió a las Secretarías de Educación y Salud atiendan diversos temas, desde el hecho que los maestros y maestras estén los días que corresponde en las escuelas hasta el combate frontal para la eliminación del paludismo de Pantelhó, Oxchuc y San Juan Cancuc.

Es decir, que en los 12 municipios de la entidad no se construyan más aulas de tablas o láminas; al contrario, deben contar con una mejor infraestructura desde preescolar hasta secundarias.

Propósito

Llevar agua y electrificación son dos de los proyectos instruidos para las comunidades sin regatear nada para atender a las comunidades.

Para las zonas también se realizará la rehabilitación de tramos carreteros y caminos rurales, para que estén conectados los 12 pueblos olvidados.