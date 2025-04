Más de dos mil 700 personas no votarán en elección judicial

Tomando en cuenta que el pasado 31 de marzo venció la fecha para las personas que tramitaron sus credenciales para inscripción, cambio de domicilio o corrección de datos, actividades hechas en febrero, el encargado del despacho de la Vocalía del Registro Federal del Electores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Manuel de Jesús Montesinos Estrada, informó que dos mil 730 credenciales se fueron a resguardo y volverán a estar disponibles después de que pasen las votaciones judiciales.

En entrevista, comentó que esos plásticos se podrán entregar después del 1º de junio, en los módulos que estén laborando, debido a que no todos estarán en funcionamiento. Las personas que no fueron por su credencial, explicó, no cuentan con el instrumento necesario para votar para los comicios judiciales y no pueden solicitar otro plástico en virtud de que, la que tramitaron, se encuentra en resguardo.

Atención por extravío

En contraparte, la delegación del INE todavía está atendiendo a las personas que extraviaron su credencial y quieran una reimpresión, es decir, una identificación que se solicita en los módulos, pero que no cambia ninguno de los datos, ni siquiera la vigencia. Para estos trámites, detalló, las personas pueden llegar -a más tardar- el 20 de mayo para que, como máximo, el 30 del mismo mes recojan la identificación.

En el caso de las credenciales que están a resguardo, explicó que es un proceso que se lleva a cabo en las comisiones de vigilancia que tienen los distritos del INE, y se hace en una sesión donde participan los partidos políticos con registro.

Finalmente, de las más de dos mil 700 personas que hicieron algún trámite de actualización tendrán que esperar hasta que pasen las votaciones judiciales para ir por su credencial, mientras que aquellas que ocupan alguna reimpresión todavía pueden asistir.