Más de dos mil hectáreas en riesgo por incendios

El 11.4 % de la superficie del Parque Nacional Cañón del Sumidero se encuentra en una categoría de riesgo “muy alto” de sufrir incendios forestales, derivado principalmente de actividades agropecuarias y la presión de la mancha urbana, reveló un estudio presentado en el Instituto de Geografía de la UNAM, por el investigador, Josué Alexis Clemente Quesada.

Durante la ponencia “Estimación y evaluación de la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en el Parque Nacional Cañón del Sumidero”, realizada en el marco del Seminario Permanente de Geografía del Fuego, Clemente Quesada expuso los resultados de su investigación de maestría, la cual analizó el periodo del 2016 al 2021.

El estudio, que utilizó imágenes satelitales Sentinel y el software Dinámica EGO, determinó que la afectación por el fuego en ese lapso ha sido considerable.

Cifras

“Se registró una superficie quemada total de seis mil 169 hectáreas, que esto representa un 23.29 % del área total del Parque Nacional Cañón del Sumidero”, detalló el especialista, egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

El mapa de riesgo generado arrojó cifras preocupantes para la conservación de este emblema natural de Chiapas.

“Los resultados indican que el 11.4 % que equivale a dos mil 119 hectáreas de la vegetación silvestre se encuentra una categoría de alto riesgo a incendios forestales”, señaló.

Variables antrópicas

El investigador destacó que, a diferencia de otros modelos, su estudio priorizó las variables antrópicas para explicar la recurrencia de los siniestros, confirmando que “la mano del hombre es el principal detonante”.

“A través de la matriz de Marco, reveló que las quemas agropecuarias descontroladas se convierten posiblemente en los incendios que impactan negativamente a la selva baja y selva mediana”, afirmó.

Agregó que la cercanía a la urbe es un factor determinante para la propagación del fuego, ya que “la mayor parte de estas zonas identificadas como zonas de alto riesgo están cercas de la mancha urbana”.