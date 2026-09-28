Más de dos mil participan en la Carrera Ocelote

Más de dos mil 200 participantes tomaron parte en la segunda edición de la Carrera Ocelote con Causa 2026, organizada por la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, con recorridos de 1.6, cinco y 10 kilómetros por vialidades de la capital chiapaneca.

Integrantes de la comunidad universitaria, egresados y corredores de distintos clubes se dieron cita en punto de las 6:30 de la mañana para participar en este evento que, además de apoyar al Ballet Folklórico de la Máxima Casa de Estudios, se consolidó como un espacio de convivencia y participación.

Vida saludable

Al dar el banderazo de salida a las categorías Infantil, Capacidades Diferentes, Libre y Comunidad Universitaria, el rector Oswaldo Chacón Rojas afirmó que esta actividad no solamente representa una carrera, sino también una oportunidad para incentivar entre la comunidad universitaria y la población en general la práctica de estilos de vida saludables.

En este marco, destacó que estos espacios de convivencia son necesarios para que las juventudes y la sociedad cuenten con ejemplos positivos, momentos de sano esparcimiento y oportunidades para fortalecer la solidaridad entre las y los participantes.

Señaló que estas acciones forman parte de una de las principales misiones de la institución: fortalecer la vinculación y la extensión universitaria con la sociedad chiapaneca.

Edición

Cabe recordar que esta edición marca el inicio de un serial de cinco carreras, a través de las cuales las y los participantes podrán completar las siglas de la Unach. Cada una de estas competencias hará referencia a las distintas regiones de Chiapas donde la universidad tiene presencia.