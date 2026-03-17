Más de dos mil vehículos revisados por operativo

Debido a que se detectaron vidrios polarizados en la mayoría de los vehículos involucrados en incidencias delictivas, más de dos mil carros fueron revisados entre el 9 y el 15 de marzo para evitar vidrios con esa tonalidad, enfatizó el fiscal general del estado, Jorge Llaven Abarca.

La estrategia es preventiva, por eso en los días señalados se realizó el retiro de 872 polarizados, además de 61 infracciones.

Llaven Abarca comentó que el programa se puso en marcha por un aspecto relevante: en la mayoría de los casos de incidencia delictiva aparecían carros polarizados o sin placas de circulación.

Durante los operativos también se revisaron 729 motocicletas, y 99 fueron enviadas a un corralón debido a que no se acreditó la propiedad; también se impusieron 53 infracciones.

Municipios

El fiscal Llaven Abarca comentó que las acciones se han desplegado en 27 municipios de la entidad, entre los cuales destacan Las Margaritas, Motozintla, Amatán, Tapachula, Arriaga, entre otros.

De las 872 acciones para quitar vidrios polarizados, Ocosingo fue el municipio en el que se alcanzó la cifra más alta con 275, seguido de Palenque con 117 y Chiapa de Corzo con 65.

“Vamos a estar en toda la entidad, este es un operativo que llegó para quedarse, con la única finalidad de garantizar la seguridad de Chiapas”, remarcó Llaven Abarca.

Feminicidio

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que tras las investigaciones correspondientes, se obtuvo la orden de aprehensión en contra de José “N”, como presunto responsable del feminicidio cometido en agravio de Elena “N”, quien fue privada de la vida en el año 2022 en la colonia Morelos del municipio de Bochil.

Precisó que el indiciado ya está a disposición del órgano jurisdiccional: “Estaremos atentos para que el juicio se lleve pronto, defenderemos nuestra teoría del caso y pediremos la pena máxima. No habrá impunidad para ningún feminicidio en el estado de Chiapas, ese es nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo”, aseguró.

Además, informó que de la incidencia delictiva en la semana del 9 al 15 de marzo en Tuxtla Gutiérrez, en cuanto a delitos diversos se tuvieron 35 denuncias; en delitos de alto impacto no se tuvo ninguna denuncia. Respecto a los delitos de tipo sexual hubo 33% menos denuncias que la semana antepasada; y en el delito de violencia familiar se tuvieron 21 denuncias.

Centro de Justicia

Llaven Abarca destacó las gestiones que se han hecho ante Secretaría de la Mujer federal, a fin de construir un Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Tonalá y sería el quinto en el estado.

“Este espacio permitirá recibir denuncias y brindar atención digna a mujeres víctimas de violencia de Tonalá y de municipios de la región como son Arriaga, Pijijiapan, Mapastepec, Villa Comaltitlán, Escuintla, Acapetahua y Acacoyagua. Añadió que el Ayuntamiento donó el terreno y el proyecto ya está avanzado, por lo que se espera concretarlo próximamente”, enfatizó.