Más de medio siglo haciendo tamales tradicionales

Doña Madalina Esperanza Bautista Santiago, una de las personas que este viernes recibirá el reconocimiento al mérito ciudadano 2026 que entregarán la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado, el Servicio Nacional de Empleo y el Congreso local, por el aporte de su trabajo a la historia y el desarrollo de los Altos de Chiapas, ya que comenzó a hacer tamales hace más de medio siglo.

“Empecé haciendo 50 tamales de bola con la incertidumbre de si se iban a vender o no, y cuando trabajaba más llegué a hacer en promedio dos mil 500 de bola, azafrán, mole, chipilín con queso y con pollo, de mumo, frijolito, manjar con coco y verduritas”, dijo.

Historia

En entrevista comentó que cuando llegó de Tenejapa hace más de 50 años pensó primero en hacer tortillas para vender, ya que entonces no había tantas tortillerías, luego tacos y chalupas, pero finalmente decidió hacer tamales los fines de semana y poco a poco fue haciendo muchos clientes, al grado de que en su mejor época llegó a hacer hasta dos mil 500 tamales los fines de semana.

“Empecé con 50 tamales de bola, había días que vendía y días que no, pero le seguía, poco a poco fue aumentado el negocio.

“Ahora solo hago unos mil, una ocasión hice cinco mil que me pidieron para un acto de doña Elsy Herrerías, esposa del gobernador Absalón Castellanos, tuve que buscar a gente que me ayudara porque eran muchos. Ahora mis hijos me ayudan y me traen los materiales del mercado”, señaló.

Doña Madalina, desde hace muchos años se consolidó como vendedora de tamales coletos. Recibirá este viernes junto con otras personas el reconocimiento al mérito ciudadano 2026 en el ramo de la gastronomía.

“Estoy muy contenta con mi trabajo, gracias a Dios, me gusta principalmente ver a tanta gente en la casa cuando vienen a comprar; gente de fuera, amistades. Madrugo demasiado, me tengo que despertar a las tres de la madrugada, pero lo disfruto”, expresó.

Reiteró que está muy contenta porque tiene muchos clientes de años, “algunos vienen de México, Mérida, Michoacán, Panajachel, y hasta de Guatemala”.