Más de mil 300 casas dañadas por las lluvias

El paso de la onda tropical número 33 por el estado de Chiapas provocó el desbordamiento de ocho ríos y generó daños en mil 338 viviendas de 32 municipios de la entidad, informó la Secretaría de Protección Civil que dirige Mauricio Cordero.

Las intensas precipitaciones dejaron daños en cinco regiones del estado, con un impacto en 26 tramos carreteros y hasta 11 puentes.

Fue en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil que se analizaron los pronósticos de lluvia, además de que se hicieron las evaluaciones del impacto generado en las últimas horas.

Regiones afectadas

El secretario de Protección Civil detalló que en las regiones Soconusco, Istmo-Costa, Sierra Mariscal, De Los Llanos y Norte, ocurrieron las afectaciones, sin embargo, no se presentaron víctimas mortales.

“En infraestructura educativa, resultaron con afectaciones la Escuela Primaria Mariano Arista en Ixhuatán; en Capitán Luis A. Vidal una secundaria comunitaria y en San Fernando la caída de una barda en la Escuela Primaria Niños Héroes”, detalló la Secretaría.

De los puentes que presentaron daños, uno es peatonal, además de cinco carreteros y cinco de hamaca. Las lluvias dejaron en las carreteras 26 deslaves y socavones.

A esto se le suma que hay 21 comunidades incomunicadas en los municipios de Tapachula, Unión Juárez, Cacahoatán e Ixtapangajoya.

El secretario de Protección Civil explicó que hay comunicación con diversas instituciones (municipales, locales y federales), a fin de obtener información que permita la atención de las familias afectadas.

“El pronóstico del tiempo para los próximos días es que la onda tropical número 34 en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura favorecerán el ingreso de aire húmedo, mismo que estará generando lluvias intensas en las regiones: Soconusco, Istmo Costa, Frailesca y Altos Tsotsil Tseltal”, alertó Protección Civil.