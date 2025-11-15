Más de mil 400 cartillas de salud para migrantes

Sea por migración o por cuestiones laborales para los diversos proyectos federales en desarrollo, la estancia de migrantes es una realidad en Chiapas y por ello se han entregado más de mil 400 cartillas médicas a migrantes como parte del Programa Sanitario de Salud Estatal, detalló el titular de la dependencia, Omar Gómez Cruz.

El funcionario estatal dijo que mediante este documento los portadores tienen acceso a diversos servicios médicos en la red estatal de hospitales, cuidando el esquema de vacunación, salud sexual y reproductiva, además de enfermedades regionales y de exportación.

Estancias

El documento, explicó, cuenta con dos códigos QR para ubicar clínicas y albergues, además de llevar un registro de las condiciones médicas y de salud de esta población, cuidando y también generando un esquema de atención preventiva a la comunidad chiapaneca.

Este mecanismo, además, forma parte de la estrategia nacional de Salud, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que procura atender las necesidades sanitarias al tiempo de incentivar programas de desarrollo en Chiapas así como Polos del Bienestar y el Tren Interoceánico que conectará con Guatemala.

Finalmente, dijo que los municipios de la zona fronteriza son los principales beneficiados, donde además se ha reforzado la presencia de personal y medicamentos en los hospitales.