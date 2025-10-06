Más de mil 500 sismos en el Chichonal desde junio

Desde el mes de junio a la fecha el volcán Chichonal ha registrado más de mil 500 sismos. Este fenómeno conocido como “enjambre sísmico” ha propiciado que ocurran eventos de magnitudes pequeñas.

Este dato fue revelado por Jesús Ernesto Velázquez López, técnico académico del centro de monitoreo volcánico y sismológico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), quien además mencionó que diariamente pueden presentarse hasta 30 sismos en esta zona.

Magnitudes bajas

A pesar de que son magnitudes bajas explicó que esta actividad sí se siente en el cráter, incluso se escucha debido a que son sismos muy “someros”, o sea, muy superficiales y muy locales del volcán.

“Es normal que se tenga sismicidad, ya no es la sismicidad que teníamos acostumbrados desde hace al menos unos 40 años, pero tenemos esta red funcionando con transmisión de datos en tiempo real”, afirmó Velázquez López.

El especialista aclaró que este comportamiento está siendo analizado por un grupo interinstitucional de la UNAM, el Servicio Sismológico Nacional, el Cenapred, investigadores de las universidades de Colima y Querétaro además de la Secretaría de Protección Civil del Estado.

Científicos, especialistas e investigadores de geofísica se encuentran estudiando los parámetros de sismicidad, geoquímica, gases y deformación para entender qué es lo que está ocurriendo con el volcán.

Velázquez León recordó que las medidas de seguridad impuestas por Protección Civil del Estado establece que todas las actividades de ascenso al Chichonal están detenidas y será la misma autoridad quien determine si se puede o no visitar el lugar.

Hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales como el centro de monitoreo, la Secretaría de Protección Civil y el Cenapred e instó a la ciudadanía evitar exponerse con expediciones a este coloso.