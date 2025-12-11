Más de mil jóvenes apoyan en programa “Chiapas Puede”

Más de mil estudiantes de servicio social y voluntarios, así como docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) se han sumado al programa de alfabetización Chiapas Puede, indicó Roberto Hernández Soto, director de Extensión Universitaria.

Como parte de la colaboración institucional con la Secretaría de Educación, instancia encargada del programa, durante todo el año realizaron la sensibilización y capacitación de la comunidad universitaria. “Se han sumado todas las áreas, como parte del compromiso social”.

Los alfabetizadores están en todas las sedes en el estado, en Tuxtla Gutiérrez (en la periferia de la ciudad), Chiapa de Corzo, Nueva Palestina, Reforma, Venustiano Carranza, Copainalá, Villa Corzo, Palenque, Huixtla, son en total 12.

Método pedagógico

Los alfabetizadores trabajan con el método pedagógico Matías de Córdova, creado por la Secretaría de Educación, por medio del cual ideó una serie de materiales que les son otorgados, una vez que reciben una capacitación en línea.

Se trata de un curso breve para que aprendan el proceso de enseñanza básico y el proceso de alfabetización sea efectivo, que garantice que las personas aprendan a leer y escribir en nivel básico en un periodo promedio de cuatro meses.

“El curso es ideal para que los alfabetizadores enseñen con el método correcto, para que al final los adultos mayores, principalmente, aprendan a leer en dos o tres meses, que aprendan a firmar y escribir”.

La aplicación del modelo educativo reconoce la diversidad cultural y lingüística de los pueblos chiapanecos, promoviendo un trabajo de alfabetización que involucra a toda la comunidad en el aprendizaje.