Más de tres mil 500 sismos en julio

Suman mil 473 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio, en Ciudad Hidalgo.

A nivel nacional, en el mes de julio se registraron tres mil 585 sismos, con magnitudes de 1.0 a 7.4, precisó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), concentrando la mayoría de estos entre los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, el Istmo de Tehuantepec y el Golfo de California.

Aclaró que este tipo de fallas es característico de las zonas de convergencia entre placas tectónicas, como en este caso las de Norteamérica y la de Cocos.

En su informe, el organismo señaló que en el Golfo de México el 15 de julio ocurrió un sismo de magnitud 4.1 a 100 kilómetros al norte de Frontera, Tabasco.

Sostuvo que aún cuando es una zona estable de la placa de Norteamérica y lejos de las fronteras de placas tectónicas, “la actividad sísmica en esta región está relacionada con la compleja geología de la zona, que incluye secuencias estratigráficas con grandes yacimientos de petróleo, altas tasas de subsidencia y una tectónica salina compleja, así como diversos ambientes de sedimentación”.