Más de un tercio de la población no denuncia delitos

Es importante que la ciudadanía denuncie a la brevedad para no fomentar la normalización de la violencia. CP

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la asociación Fomento Económico, al menos el 35 % de la población chiapaneca que ha sido víctima de algún delito no lo denuncia por considerarlo una pérdida de tiempo.

Con ello se expone que la población chiapaneca denuncia menos delitos de los que ha sido víctima, en comparación con la media a nivel nacional.

El Observatorio expuso que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Chiapas, el 33.5 % de la población no denuncia porque le resulta un proceso desgastante, detallando que este porcentaje es mayor a la media nacional, el cual fue de 25.6 %.

Entre las causas para no denunciar —atribuibles a la autoridad— se encuentra, en primer lugar, el miedo a ser extorsionado; en segundo sitio está la pérdida de tiempo, los trámites largos y difíciles; y en tercer lugar, la desconfianza a la misma autoridad.

En este sentido, la Envipe expone que en Chiapas el 14.8 % de la población no denuncia porque desconfía de la autoridad, un número ligeramente superior por arriba del porcentaje nacional, el cual fue de 13.6 %.

Intimidación por el agresor

Por otra parte, en las otras causas para no denunciar y que no son atribuidas a las autoridades, está el miedo al agresor, que el delito del que se fue víctima es de poca importancia, o bien, porque no se tenían pruebas, entre otros motivos.