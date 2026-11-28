En lo que va de 2026, la Red Aborta Libre Chiapas ha registrado 384 solicitudes de acompañamiento e información sobre el derecho al aborto, lo que significa más de una llamada al día de mujeres que rondan entre los 13 y 45 años. 27 de esas solicitudes fueron hechas por adolescentes.

Así lo expusieron en el marco del segundo aniversario de la despenalización del aborto en Chiapas, un hecho que, dijeron, fue resultado de décadas de organización, movilización, acompañamiento e incidencia política de distintas agrupaciones feministas.

Pese a este avance, la organización, junto a la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas, indicó que persiste un miedo al momento de ejercer el derecho al aborto, causado por una falta de garantías institucionales, expresado, por ejemplo, en la falta de conocimiento que el propio personal de salud tiene sobre el tema.

En ese sentido, aunque resaltaron el trabajo realizado por el hospital de La Mujer de San Cristóbal de Las Casas, también hicieron un llamado a dependencias como el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que refuercen estos servicios.

Afirmaron que el objetivo es que el abortar en casa sea una decisión libre e informada, mientras el asistir a una institución de salud sea una alternativa que no cause desconfianza.