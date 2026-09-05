Más del 74 % respalda el gobierno de Eduardo Ramírez

Los resultados de la encuesta realizada por Populus indicaron que Eduardo Ramírez Aguilar alcanzó un 74.5 % de aprobación por parte de la población chiapaneca respecto del trabajo que ha realizado al frente de la administración estatal.

El mandatario estatal solo quedó por debajo del gobernador de Coahuila, quien llegó a la cifra de 76.1 % de la aprobación ciudadana en aquella zona.

Sin embargo, Ramírez Aguilar se posicionó por arriba de otras figuras políticas que están al frente de Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y otros estados.

Con base en la información compartida por Populus, el levantamiento se realizó el pasado 1 de septiembre. En la parte metodológica, se detalló que se hicieron mil muestras por entidad federativa.

Se trató de un ejercicio telefónico automatizado, dirigido a personas de 18 años en adelante, y se incluyó a los 32 estados del país.

Dentro de los datos, también se informó que el nivel de confianza de la encuesta es del 95 %, con un margen de error de 4 %.

Contexto

Ramírez Aguilar también alcanzó otros números importantes en el pasado proceso electoral, al estar 79 % de la votación que le dio la confianza para estar en la administración 2024-2030.