Más del 75 % de ocupación por Semana Santa

Con un crecimiento en la afluencia de visitantes y una ocupación hotelera estatal superior al 75 por ciento, el secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, calificó como positivo el saldo preliminar de las vacaciones de Semana Santa.

El funcionario destacó que los distintos destinos turísticos de la entidad mostraron un incremento respecto al año anterior y a periodos previos, los lugares más visitados fueron aquellos relacionados con el agua, como las playas de la costa chiapaneca, la ruta del agua en la zona de Palenque, así como las cascadas de El Chiflón y los lagos de Montebello.

Guillén Gordillo precisó que la ocupación hotelera en el estado se ubicó entre 70 y 75 por ciento, aunque en destinos específicos como Palenque registró una ocupación superior al 90 por ciento, mientras que Tonalá y Pijijiapan alcanzaron más del 85 por ciento.

Derrama económica

El secretario resaltó que, de acuerdo con prestadores de servicios en la zona Costa, la derrama económica aumentó hasta en un 200 por ciento, asimismo, señaló que Puerto Arista se mantuvo completamente lleno y que durante la semana de Pascua todavía se espera la llegada de más visitantes.

Guillén Gordillo atribuyó estos resultados a la estrategia de seguridad implementada por el gobernador Eduardo Ramírez durante 2025, así como a las acciones de promoción turística que han generado un “ruido positivo” en torno a Chiapas. Mencionó que la confianza de visitantes y turoperadores que habían dejado de venir al estado está regresando.

Conectividad aérea

En cuanto a conectividad aérea, el secretario informó que el vuelo hacia Tapachula ha operado de manera exitosa con frecuencias de hasta tres veces diarias, y que el vuelo a Palenque también ha tenido buenos resultados.

Adelantó que se esperará el cierre de la semana de Pascua para presentar cifras globales definitivas.